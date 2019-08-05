Киркук, Ирак, 5 августа 2019, 07:58 — REGNUM
Представители Иракского Курдистана выразили обеспокоенность относительно выборов губернатора в спорной провинции Киркук, об этом 4 августа сообщает BasNews.
В частности, опасения представителей Иракского Курдистана вызывает предоставление права голоса тысячам арабов, не являющихся коренными жителями провинции.
Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом территориального спора между Эрбилем и Багдадом. После того, как регион вновь вернулся под контроль центрального правительства, здесь стали проводить политику «арабизации».
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