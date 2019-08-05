Киркук, Ирак, , 07:58 — REGNUM

Представители Иракского Курдистана выразили обеспокоенность относительно выборов губернатора в спорной провинции Киркук, об этом 4 августа сообщает BasNews.

В частности, опасения представителей Иракского Курдистана вызывает предоставление права голоса тысячам арабов, не являющихся коренными жителями провинции.

«Есть тысячи людей, которые не являются выходцами из Киркука, но им предоставлена возможность принять участие в голосовании, что нанесет удар по позициям курдов» , — заявил в интервью изданию представитель Демократической партии Курдистана Аднан Киркуки.

Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом территориального спора между Эрбилем и Багдадом. После того, как регион вновь вернулся под контроль центрального правительства, здесь стали проводить политику «арабизации».

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