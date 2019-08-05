Вашингтон, 5 августа 2019, 07:49 — REGNUM
Мэр Киева Виталий Кличко ухудшил отношения администрации президента США Дональда Трампа и офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить пост председателя Киевской городской администрации (КГГА), заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко 3 августа в интервью изданию «Гордон».
Эксперт уверен, что встреча Кличко и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани стала ответом на планы президента Украины Владимира Зеленского разделить полномочия мэра Киева и главы КГГА.
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Он отметил, что таким образом Кличко втягивает Украину в предвыборный процесс США, чтобы решить личные проблемы:
Телиженко считает, что Зеленскому следует направить в США сильного посла, который сможет наладить отношения с администрацией Трампа и не дать оппонентам убедить Белый дом в «токсичности» Андрея Богдана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить слова главы офиса президента Украины Богдана о том, что ему предлагали $20 млн за сохранение Кличко на должности главы администрации Киева.
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