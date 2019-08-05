Челябинск, , 07:43 — REGNUM

В Челябинске назначен новый руководитель городского управления дорожного хозяйства. Об этом на аппаратном совещании заявила врио мэра Наталья Котова.

Управление возглавил Ринат Кучитаров. Ранее он был директором одной из строительных организаций.

Прежним главой управления был Александр Шабалин. В конце мая врио губернатора Алексей Текслер подверг его работу резкой критике и потребовал уволить.

После этого Шабалин был отстранён от работы. А в начале июня его уволили.

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