Салехард, , 07:42 — REGNUM

На Ямале 4 августа завершилась регистрация кандидатов в депутаты муниципальных парламентов. Из 198 заявившихся до выборов будет допущено 175 претендентов в народные представители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секретариате региональной избирательной комиссии.

«Несколько кандидатов отменили своё выдвижение, трое вообще не представили документы на регистрацию. Основной причиной отказа от регистрации являются недочёты в подписных листах», — отметили в избиркоме ЯНАО.

Напомним, на Ямале в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся 10 выборных кампаний. На местных выборах необходимо избрать 70 народных представителей, также будет выбран депутат окружного Заксобрания.

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