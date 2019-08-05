Салехард, 5 августа 2019, 07:42 — REGNUM
На Ямале 4 августа завершилась регистрация кандидатов в депутаты муниципальных парламентов. Из 198 заявившихся до выборов будет допущено 175 претендентов в народные представители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секретариате региональной избирательной комиссии.
Напомним, на Ямале в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся 10 выборных кампаний. На местных выборах необходимо избрать 70 народных представителей, также будет выбран депутат окружного Заксобрания.
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