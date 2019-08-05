Киев, , 07:37 — REGNUM

Урегулирование конфликта в Донбассе не решить законодательным путем, для этого нужен комплекс мер, заявил лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью «Коммерсанту».

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись на Украину, — сказал он. — К сожалению, это не решается законами».

По его словам, «законодательная часть» и «обсуждения в стенах Верховной рады» тоже будет, но «в войне это не вопрос законов, это вопрос желания закончить войну». У Киева это желание есть, подчеркнул он.

Читайте также: «Ключевые проблемы Украины будут решать Госдеп, Пентагон и МВФ»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявил, что войну в Донбассе можно завершить при помощи переговоров с руководством России, а не с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители Донбасса отказались признать незаконную смену власти на Украине и потребовали провести федерализацию страны. В ответ Киев задействовал части вооруженных сил и националистические банды для подавления восставшего региона.

Читайте также: Зеленский рассказал, когда состоится встреча «нормандской четверки»