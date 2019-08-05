Тбилиси, , 07:26 — REGNUM

Члены грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» призвали уйти в отставку министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Флаг Грузии

Протестующие устроили акцию непосредственно на мероприятии, посвящённом празднованию народного праздника «Шуамтоба» на курорте высокогорной Аджарии. Демонстрация была организована параллельно с официальным мероприятием с участием премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе.

Отмечается, что демонстранты пытались приблизиться к главе правительства, но полиция воспрепятствовала этому. В результате возникла небольшое противостояние. Многие граждане, которые пришли на праздничные мероприятия, выразили недовольство действиями радикалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа заместитель премьер-министра, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила, что действия радикалов из «Единого национального движения» препятствуют восстановлению экономики страны.

Читайте также: Курс лари снижается из-за потери российских туристов — правительство Грузии