Салехард, , 07:28 — REGNUM

На Ямале прошли регистрацию пятеро претендентов на дополнительных выборах в Законодательное собрание ЯНАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

Напомним, вакантное депутатское кресло в ямальском парламенте возникло в связи с переходом Елены Зленко в Совет Федерации.

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 зарегистрировала ко 2 августа пять кандидатов на место Зленко. Это представитель «Казачьей партии России» Игорь Михайлюк. Как выдвиженцу от непарламентской партии ему необходимо было заручиться одобрением 755 избирателей.

Остальные четверо кандидатов были выдвинуты парламентскими партиями. От «Единой России» будет баллотироваться Алексей Денисов, от КПРФ Людмила Журавлёва, от ЛДПР Елена Смирных, от «Справедливой России» Евгений Соколов.

Самовыдвиженец Алексей Федорушкин не собрал необходимого количества достоверных подписей избирателей.

Напомним, довыборы в Заксобрание ЯНАО намечены на 8 сентября 2019 года.

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