Оренбург, , 07:13 — REGNUM

В Оренбургской области этап регистрации прошли пять кандидатов губернаторы. С дистанции сошли три выдвиженца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Из восьми выдвиженцев преодолеть муниципальный фильтр и пройти процедуру регистрации удалось врио губернатору Денису Паслеру («Единая Россия»), финансовому директору ООО «Статус А» Сергею Яцыне («Справедливая Россия»), техдиректору, работающему на индивидуального предпринимателя, Константину Горячеву («Демократическая партия России»), пенсионеру Анатолию Кобзеву (Коммунистическая партия социальной справедливости), депутату Заксобрания Оренбуржья Максиму Амелину (КПРФ).

Напомним, гендиректор ООО «Умный мир» Ринат Хамиев («Яблоко») отозвал свою кандидатуру с выборов. Отказано в регистрации пенсионеру Сергею Столпаку («Парнас») и гендиректору ООО «Ишимбайский машиностроительный завод» Петру Капишникову. Столпак не собирал подписи депутатов и глав муниципального уровня. Причиной отказа в регистрации Капишникова назван неполный пакет документов, который был представлен в облизбирком.

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