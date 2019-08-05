Республика Бурятия, , 06:43 — REGNUM

В Бурятии уже несколько месяцев не могут найти нового заместителя министра сельского хозяйства республики. Должность стала вакантной в апреле 2019 года.

Конкурс на замещение должности был объявлен ещё в июне, однако его результаты до сих пор неизвестны.

Руководитель бурятского филиала «Россельхозцентра» Намжил Мардваев со ссылкой на слова «авторитетного руководителя сельхозпредприятия» раскрыл некоторые причины затянувшегося поиска.

«Ни один нормальный человек туда не пойдёт после этих предшественников, быть «козлом отпущения» никому не хочется», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий заместитель министра сельского хозяйства республики Пётр Брыков ушёл в отставку по своему желанию в апреле 2019 года.

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