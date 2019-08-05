Киев, , 05:03 — REGNUM

О желании партии «Слуга народа» снова присоединить Крым, а также территории Донбасса к Украине, заявил его формальным лидер Дмитрием Разумковым, пишет 5 августа газета «Коммерсантъ».

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину», — заявил Разумков.

Он посетовал, что эти проблемы законами не решить, поскольку главное — чтобы было желание «вернуть Крым» и Донбасс, «закончить эту войну». По его словам, проблема в том, что эти желания не совпадают: Киев хочет этого, а некоторые другие «участники этого процесса» — нет.

«Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — сказал Разумков.

Напомним, украинский президент ещё в ходе предвыборной кампании высказывался по поводу желания «вернуть Крым», но не сформулировал предложения, как это сделать. В 2014 г. Зеленский в качестве комика во время посещения ВСУ на линии соприкосновения заявил:

«Мужики, низкий вам поклон за то, что вы защищаете нас от всяких мразей».

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