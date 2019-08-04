Минск, , 22:58 — REGNUM

Соболезнование в связи с серией происшествий в американских штатах Огайо и Техас президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему коллеге из США Дональду Трампу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу США», — говорится в сообщении Лукашенко, отметившему, что безжалостному и бессмысленному расстрелу невинных людей оправдание невозможно найти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в американском городе Эль-Пасо в результате стрельбы в одном из торговых центров (ТЦ) погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения. Позже в городе Дейтон (штат Огайо) в результате аналогичного происшествия погибли 9 человек, ещё 26 получили ранения.

Читайте также: Джонсон соболезнует близким погибших при стрельбе в Эль-Пасо и Дейтоне