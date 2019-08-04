Москва, , 22:21 — REGNUM

Установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов». Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СК, автор сообщений, оставленных в интернете 31 июля, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают следователи, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Жителю Подмосковья уже предъявлено обвинение.

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Андрей Лобанов, офицер подразделения «Альфа», кавалер трех Орденов Мужества специально для ИА REGNUM прокомментировал ситуацию по делу «Макса Стеклова» (Владислава Синицы), 31 июля призвавшего в социальной сети к карательным мерам по отношению к членам семей, в частности, детей сотрудников правоохранительных органов.

«Человек призывает убивать людей. Мало того — детей. Не важно, чьи они дети… Это просто дети. Мягко говоря, нехорошо призывать даже просто к убийству, а уж к убийству детей… Я думаю, что меры, которые пока применены к «Максу Стеклову» вполне адекватны», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Лобанов.

«Давайте рассуждать так: у нас в стране, чтобы как бы не происходило, но всегда кто-то ловит преступников, бандитов, хулиганов. Кто-то же их ловит? Это же не великолепная четверка, мстители, не бэтмены прилетают. Их ловят обычные правоохранители, полицейские, раньше — милиция, сейчас иногда — Росгвардия», — продолжил офицер подразделения «Альфа».

"В метро люди падали на рельсы — ведь эти случаи известны. Их спасали кто? Спасали их обычные правоохранители. Кого-то вытаскивали, кого-то собой накрывали, чтобы он не поднялся в этой яме, над которой идет поезд метро. Это же тоже делали правоохранители. Поэтому, я думаю, что любого человека, который призывает к любым агрессивным мерам, убийствам, разрушению, их надо собирать: одних лечить, других сажать, а других отправлять на ликвидацию разных помоек», — подчеркнул Андрей Лобанов.

«Я думаю, что правоохранители однозначно делают все правильно. Людей-то кто-то спасает», — завершил он свой комментарий .

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