Москва, , 20:30 — REGNUM

Ограничительные меры США, введенные против Российской Федерации по «делу Скрипалей», подтверждают сфабрикованный характер данного расследования. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Новичок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство (новые санкции США против РФ) того, что вся история про Скрипалей выдумана, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства. — Она (история) является провокативной».

Захарова уточнила, что та часть дела Скрипалей, которая «презентована Британией» в качестве официальной версии, является «полностью себя дискредитировавшей историей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер в отношении РФ в связи с «делом Скрипалей». Второй пакет антироссийских санкций США вводится с 19 августа и будет действовать как минимум в течение 12 месяцев.

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