Москва, , 20:28 — REGNUM

Установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов». Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СК, автор сообщений, оставленных в интернете 31 июля, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают следователи, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Жителю Подмосковья уже предъявлено обвинение.

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Ситуацию вокруг дела Макса Стеклова (Владислава Синицы) и мер, примененных к нему правоохранительными органами, специально для ИА REGNUM прокомментировал депутат Государственной думы Михаил Старшинов.

«Ситуация из ряда вон выходящая. Дело «Макса Стеклова» — яркий пример того, что анонимность в интернете имеет разные грани. И, конечно, об этом надо задумываться, — отметил парламентарий, — Его экстремистские призывы — яркий пример того, до чего мы дошли. Ничего себе — сторонники либеральных ценностей и демократических преобразований? Чего стоят их инициативы, если при первых же шагах они предлагают ни много, ни мало — убивать собственных граждан, которыми являются сотрудники правоохранительных органов, а тем более — их родственники и дети. Куда мы так зайдем? Конечно, государство обязано на это реагировать. С точки зрения любого нормального человека это просто грязно, мерзко, и я затрудняюсь даже представить что в голове и в душе у этого человека. Если душа у него вообще есть, конечно».

«Реакция государства абсолютно адекватна, она и должна быть жесткой. Правоохранительная система — это основа порядка, жизни и спокойствия граждан. А если есть претензии к действиям правоохранительных органов — есть возможность бороться с этим в установленном порядке — писать заявления в Генеральную прокуратуру, в местные прокуратуры, руководителям подразделений правоохранительных органов, если вы считаете, что их сотрудники превысили свои полномочия и нарушили закон», — подчеркнул депутат Госдумы.

«И призывы к тому, чтобы убивать родственников, а в особенности — детей сотрудников правоохранительных органов, это, я повторюсь, звучит совершенно дико. Это настолько грязные вещи… Я сам сторонник свободного волеизъявления мнения граждан, митингов и демонстраций — это неотъемлемая часть демократии. Но это совершенно не значит, что необходимо это все превращать в побоища и погромы. Приходится задумываться о том, что значительная часть участников так называемых «протестных акций» это люди, которые основной своей целью ставят, как мы видим, не выражение своего мнения, а прямые провокации и самые радикальные действия, в том числе ‑ и в отношении сотрудников органов внутренних дел. Еще раз скажу — с этим надо бороться, государство должно жестко реагировать. А уж такие грязные вещи, когда доходит дело до детей… Это же святые моменты. Никто и никогда, кроме преступников и террористов, не позволял себе прикрываться детьми, и уж тем более, объявлять на них охоту», — подытожил свой комментарий Михаил Старшинов.