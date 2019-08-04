Анатолий Кошкин, 4 августа 2019, 19:42 — REGNUM

Посещение председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым российского острова Итуруп было названо в воскресной передовице правонационалистической газеты Японии «Санкэй симбун» «недопустимыми действиями по закреплению незаконной оккупации Северных территорий». Сообщается, что Медведев уже в четвертый раз «въезжает на Северные территории».

Япония
Япония
Иван Шилов © ИА REGNUM

Тут же достается и президенту РФ Владимиру Путину, который-де «не имеет намерения чистосердечно вести переговоры с Японией по вопросу Северных территорий». А потому администрации Абэ (Синдзо) необходимо это осознать и в корне поменять стратегию в отношении России. В частности, редакция газеты считает, что японский премьер должен отменить свое присутствие на запланированном на сентябрь с. г. «Восточном экономическом форуме» во Владивостоке.

Осуждая Абэ за смягчение в последнее время недружественной риторики в адрес России по «территориальному вопросу», господа из «Санкэй» как бы в отместку приводят в статье весь набор обычных «обвинений» и ругательств — «нарушение пакта о нейтралитете», «продолжение односторонней агрессии», «незаконная оккупация четырех островов подобно поведению вора на пожаре» и др.

Ну, а Медведев, якобы специально подгадав с поездкой к моменту окончания войны в августе (так «нейтрально» предпочитают в Японии называть капитуляцию Японии — А.К.), заявил на Итурупе, что «это — наша земля», демонстрируя «реальное господство России» над Курилами. Действия Медведева, как и в переданном посольству РФ в Токио официальном представлении МИД Японии, названы «чрезвычайно ранившими чувства японского народа».

«Да еще он, — гневается газета, — безапелляционно утверждал: «Чем больше будет усиливать свои протесты Япония, тем больше будет мотивов посещать эти острова представителями российского правительства» — в оригинале «чем больше таких возмущений — тем больше поводов сюда приезжать».
Дмитрий Медведев на Итурупе
Дмитрий Медведев на Итурупе
Government.ru

Критикуя Абэ, «Санкэй симбун» утверждает, что его стремление утверждать доверие через экономическое сотрудничество, несмотря на уже проведенные в 26-й раз переговоры, не ведет к разрешению территориальной проблемы. «Российская сторона своими действиями и заявлениями отвергает само существование территориального вопроса. А летом прошлого года разместила на Итурупе истребители «Сухой-35», и последовательно усиливает военные приготовления на Северных территориях», — продолжает возмущаться газета.

Составители передовицы обращают внимание на то,

«что визит на Итуруп предпринят в обстановке, когда беспрецедентно углубляются военные отношения Китая и России, обнаруживается диссонанс в сотрудничестве в интересах безопасности между Японией, США и Южной Кореей. Если не принять решительных мер, Китай и Южная Корея будут и дальше наглеть, и на радость России будет расшатываться японо-американо-южнокорейское единение».

Газета с осуждением напоминает читателям, что, когда в июле 2012 года Медведев приехал на Кунашир, тогдашний министр иностранных дел Японии Гэмба Коитиро в этом же месяце совершил запланированный визит в Россию, да еще преподнес Путину собачку породы Акитакэн, а в августе президент Республики Корея Ли Мён Бак впервые высадился на острова Такэсима (принадлежащие Республике Корея и оспариваемые Японией острова Докдо — А.К.). В сентябре того же года в Китае развернулись антияпонские демонстрации по поводу национализации Японией островов Сэнкаку (оспариваемые КНР острова Дяоюйдао — А.К.). «Так следует ли повторять прежние ошибки? — восклицает «Санкэйсимбун».

Общий настрой русофобской газеты очевиден — она призывает «давать отпор» противникам Японии, в число которых включает, конечно же, и нашу страну.