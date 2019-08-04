4 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Осуждая Абэ за смягчение в последнее время недружественной риторики в адрес России по «территориальному вопросу», господа из «Санкэй» как бы в отместку приводят в статье весь набор обычных «обвинений» и ругательств — «нарушение пакта о нейтралитете», «продолжение односторонней агрессии», «незаконная оккупация четырех островов подобно поведению вора на пожаре» и др.

Анатолий Кошкин, , 19:42 — REGNUM

Посещение председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым российского острова Итуруп было названо в воскресной передовице правонационалистической газеты Японии «Санкэй симбун» «недопустимыми действиями по закреплению незаконной оккупации Северных территорий». Сообщается, что Медведев уже в четвертый раз «въезжает на Северные территории».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Тут же достается и президенту РФ Владимиру Путину, который-де «не имеет намерения чистосердечно вести переговоры с Японией по вопросу Северных территорий». А потому администрации Абэ (Синдзо) необходимо это осознать и в корне поменять стратегию в отношении России. В частности, редакция газеты считает, что японский премьер должен отменить свое присутствие на запланированном на сентябрь с. г. «Восточном экономическом форуме» во Владивостоке.

Осуждая Абэ за смягчение в последнее время недружественной риторики в адрес России по «территориальному вопросу», господа из «Санкэй» как бы в отместку приводят в статье весь набор обычных «обвинений» и ругательств — «нарушение пакта о нейтралитете», «продолжение односторонней агрессии», «незаконная оккупация четырех островов подобно поведению вора на пожаре» и др.

Ну, а Медведев, якобы специально подгадав с поездкой к моменту окончания войны в августе (так «нейтрально» предпочитают в Японии называть капитуляцию Японии — А.К.), заявил на Итурупе, что «это — наша земля», демонстрируя «реальное господство России» над Курилами. Действия Медведева, как и в переданном посольству РФ в Токио официальном представлении МИД Японии, названы «чрезвычайно ранившими чувства японского народа».

«Да еще он, — гневается газета, — безапелляционно утверждал: «Чем больше будет усиливать свои протесты Япония, тем больше будет мотивов посещать эти острова представителями российского правительства» — в оригинале «чем больше таких возмущений — тем больше поводов сюда приезжать».

Дмитрий Медведев на Итурупе Government.ru

Критикуя Абэ, «Санкэй симбун» утверждает, что его стремление утверждать доверие через экономическое сотрудничество, несмотря на уже проведенные в 26-й раз переговоры, не ведет к разрешению территориальной проблемы. «Российская сторона своими действиями и заявлениями отвергает само существование территориального вопроса. А летом прошлого года разместила на Итурупе истребители «Сухой-35», и последовательно усиливает военные приготовления на Северных территориях», — продолжает возмущаться газета.

Составители передовицы обращают внимание на то,

«что визит на Итуруп предпринят в обстановке, когда беспрецедентно углубляются военные отношения Китая и России, обнаруживается диссонанс в сотрудничестве в интересах безопасности между Японией, США и Южной Кореей. Если не принять решительных мер, Китай и Южная Корея будут и дальше наглеть, и на радость России будет расшатываться японо-американо-южнокорейское единение».

Газета с осуждением напоминает читателям, что, когда в июле 2012 года Медведев приехал на Кунашир, тогдашний министр иностранных дел Японии Гэмба Коитиро в этом же месяце совершил запланированный визит в Россию, да еще преподнес Путину собачку породы Акитакэн, а в августе президент Республики Корея Ли Мён Бак впервые высадился на острова Такэсима (принадлежащие Республике Корея и оспариваемые Японией острова Докдо — А.К.). В сентябре того же года в Китае развернулись антияпонские демонстрации по поводу национализации Японией островов Сэнкаку (оспариваемые КНР острова Дяоюйдао — А.К.). «Так следует ли повторять прежние ошибки? — восклицает «Санкэйсимбун».

Общий настрой русофобской газеты очевиден — она призывает «давать отпор» противникам Японии, в число которых включает, конечно же, и нашу страну.