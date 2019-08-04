Москва, , 18:11 — REGNUM

Телеграмму в связи с серией происшествий в американских штатах Техас и Огайо президент Российской Федерации Владимир Путин направил своему коллеге из США Дональду Трампу. Об этом сообщает в воскресенье, 4 августа, пресс-служба Кремля.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин направил президенту США Д. Трампу телеграмму с соболезнованиями», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний мужчина открыл стрельбу в одном из торговых центров (ТЦ). По последним данным, в результате ЧП погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения.

В ночь на воскресенье в центре Дейтона (штат Огайо) произошел аналогичный случай — в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения.

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