Москва, , 17:19 — REGNUM

Массовые задержания на протестных акциях в Москве связаны с подготовкой правоохранительных органов к более масштабным акциям в ближайшем будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Явно есть осмысленная тактика поведения силовиков в части задержаний. В прошлую субботу было больше тысячи и вчера около тысячи. При этом административному наказанию подвергаются какие-то проценты», — заявил Баширов.

По его мнению, правоохранители создают некую информационную базу из людей, которые приходят на эти акции.

«Анализировать, кто из них романтики-протестники, а кто образует на какие-то организованные группы. Эта осмысленная тактика силовиков говорит о том, что они понимают: все главные события только впереди», — подчеркнул политолог.