Киев, , 15:29 — REGNUM

Мэр Киева Виталий Кличко покинул территорию Украины. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook украинская журналистка Ирина Каспарова.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сегодня, 4 августа, она выложила на своей странице совместную с Кличко фотографию из самолет.

«С чемпионом мира по боксу на борту. Хорошее начало отпуска», — подписала фотографию она.

На фотографии видно, что Кличко одет неформально — в бейсболку и белую майку.

Однако вскоре Каспарова по какой-то причине удалила фотографию и свое сообщение.

Украинские СМИ установили, что скорее всего Каспарова и Кличко встретились в самолете, который вылетал либо в Турцию, либо в Эстонию. Официальной информации о местоположении мэра Киева нет. Возможно, он отправился в отпуск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэду мэром Кличко и администрацией президента Украины Владимира Зеленского разгорелся конфликт Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над украинской столицей. В ответ Кличко назвал Богдана лживым непрофессионалом.

Украинские СМИ твердят о планах президенте Зеленского уволить мэра Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), а после — разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией собсивенно мэра Киева.

Дело в том, что по украинскому закону «О столице», гллава КГГА и мэр Киева — это две разные должности. Главу КГГА назначает президента, а пост мэр — выборный. Но конституционный суд Украины ранее постановил, что президент Украины обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.