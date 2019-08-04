Москва, , 13:55 — REGNUM

Реакция властей на несанкционированные митинги оппозиции в Москве в начале августа получилась чрезмерно жёсткой — репутационные потери от разгона акций с массовыми арестами гораздо выше, чем возможные издержки для самой же мэрии в случае участия в выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Если говорить о первопричинах случившегося в Москве, я полагаю, что два-три мандата в Мосгордуме не стоят тех последствий, которые мы в итоге получили. Овчинка вообще выделки не стоит», — заявил Калачев.

Он отметил, что среди участников протеста было немало и «профессиональных» оппозиционеров, которые намеренно зарабатывают политические очки на протесте. Однако само по себе это не может служить поводом для жёсткой реакции правоохранителей на акции протеста.

«Участники митинга, безусловно, разные. Грести всех под одну гребёнку я бы не стал. Есть те, кто действительно защищает права граждан избирать и быть избранными. Есть те, кто профессионально участвует в оппозиционной деятельности. Но в любом случае это не означает, что в отношении них нужно применять силу», — добавил он.