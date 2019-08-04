Москва, , 13:45 — REGNUM

Новый скандал разгорается в социальных сетях вокруг поведения сторонников несогласованных пикетов и шествий в Москве. Русскоязычная аудитория «Твиттера» резко осудила призыв называющего себя участником этих акций пользователя «Макс Стеклов» вычислять детей сотрудников правоохранительных органов и оказывать на них физическое воздействие.

Свой призыв Макс Стеклов опубликовал в ветке обсуждения, где пользовали комментировали намерение участников несанкционированных акций по фотографиям вычислять сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на митинге в Москве 27 июля. «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы», — ответил Стеклов, добавив, что родителям похищенного ребёнка будет приходить запись насилия над ним.

Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео.Вы как будто первый день на свете живёте, задавая такие вопросы!) — Макс Стеклов (@Max_Steklov) 31 июля 2019 г.

Сообщение вызвало шквал возмущения среди пользователей, многие из них в своих комментариях отмечали официальные аккаунты Следственного комитета России и МВД, требуя в соответствии с законом отреагировать на опубликованные призывы к насилию.

Запись Стеклова была сделана 31 июля, в ветке обсуждения он сообщил, что лично участвовал в незаконной акции 27 июля и намерен принять участие в шествии 3 августа. «Вы знаете, где меня искать в эту субботу. — я буду там же, где был и в прошлую субботу 27.07. Август уже начался!» — написал он.

Напомним, 3 августа в Москве прошли незаконные акции, в которых, по данным МВД, приняли участие примерно 1500 человек. Около 600 из них были задержаны за различного рода правонарушения. В частности, зафиксировано нападение на сотрудников Росгвардии — один из них был госпитализирован с тяжёлой травмой. При этом наблюдатели сходятся в оценках, что действия полиции и ОМОН в отношении участников акций были предельно корректными.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные социологических исследований, согласно которым более 60% москвичей и около 70% жителей России в целом поддерживают пресечение незаконных акций.

Митинги и шествия в Москве проходят по призыву ряда политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по причине множественных нарушений в подписных листах. В частности, у 12 кандидатов были обнаружены 344 подписи ранее умерших людей. У 13 кандидатов выявлено 9 794 подписи с недостоверными паспортными данными.