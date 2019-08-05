Киев, , 02:17 — REGNUM

Ненависть украинского народа к Петру Порошенко очевидна, иррациональна и частично оправдана, заявил порталу «ОстроВ» президент Ассоциации политических психологов Украины Вадим Васютинский. По его словам, еще в 2016 году он ощутил у жителей Мариуполя и Львова «невразумительное возрастание» этой ненависти. О том, чего и почему, по мнению Васютинского, ждут украинцы от новой власти, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Геть! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечая свое позитивное отношение к президентству Порошенко, благодаря которому, считает политпсихолог, Украина была удержана «в условиях открытой российской агрессии», Васютинский также выражает изумление подозрительностью народа в отношении этого политика. Так, по данным опросов Ассоциации политических психологов, в 2017 году с утверждением «Украинская власть развязала на Донбассе никому не нужную войну» были согласны 39%, в 2018 году — 46%, в 2019 г — 41%.

Вадим Васютинский «Откуда взялся этот явно ложный тезис? Российская ФСБ подбросила? Да, она вбрасывает разные мемы, но срабатывают только те, для которых есть почва в массовом сознании украинцев». А какие мемы не воспринимались украинцами? По словам психолога, «необходимость воссоединения с Россией в единое государство. Или идея празднования Дня Победы в форме «Бессмертного полка», которую у нас поддержали 15−20% пророссийских граждан, но большинство не восприняло. Вообще к агитации за Россию граждане относятся более сдержанно, а вот агитацию против Украины и ее властей активно подхватывают».

Причину этому эксперт видит в раздраженности населения из-за завышенных и несбывшихся постмайданных ожиданий, и объектом для выплеска этого раздражения (почему-то) оказался Порошенко. А когда недовольство распространяется, то появляется и выход из эмоционального тупика, на который сработали украинские СМИ, ряд которых постоянно рассказывала населению, что оно, оказывается, плохо живет.

Вадим Васютинский «При том, что объективно после 2015 года началось улучшение, и на самом деле было не так все плохо, как говорили по телевизору. Но людям нужны были внешние подтверждения их внутренних негативных ощущений. Да, есть немало людей, живущих плохо, но это отнюдь не большинство. Ведь стоило Порошенко проиграть выборы, как тема нищеты исчезла с экранов».

О чем еще пишет украинская региональная пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Киев снова запугивает венгров Закарпатья».