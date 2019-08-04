Тегеран, , 12:12 — REGNUM

Власти Исламской Республики Иран задержали в Персидском заливе иностранный танкер, который шел в арабские страны. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеканал Press TV.

Сообщается, что, по мнению иранских властей, данный танкер перевозил «контрабандное топливо». Именно поэтому он и был задержан.

Другие подробности пока не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля власти Великобритании задержали иранский танкер Grace 1 в Гибралтаре. Лондон обвинил Иран в том, что данный танкер перевозит нефтепродукты в Сирию, а это запрещено евросоюзными санкциями. Тегеран возмутился, заявив, что евросоюзные санкции его никак не касаются.

19 июля иранские военные задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении международных правил судоходства.