Москва, , 11:54 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 4 августа, на официальном сайте президента России.

Путин напомнил, что на протяжении почти 200 лет история России теснейшим образом связана с развитием железных дорог, которые объединили необъятные российские просторы от западных рубежей до Дальнего Востока.

Железная дорога — важнейшее звено российской транспортной инфраструктуры.

«Во многом благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников — за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы», — пишет Путин.

Российский лидер отметил, что на сегодняшний день железнодорожный транспорт играет огромную роль в развитии российской экономики и социальной сферы. именно железные дороги продолжают связывать города и регионы России.

Идет внедрение новых технологий, развивается цифровизация.

«Ещё раз поздравляю вас с праздником. От души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов», — сказано в телеграмме Владимира Путина.