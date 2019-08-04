Москва, , 11:07 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы прошедших несанкционированных митингов в столице 27 июля и 3 августа всеми силами пытались втянуть участников этих акций в массовое беспорядки. тогда как большинство пришедших на эти акции не ожидали такого развития событий. Об этом Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Собянин рассказал, что многие протестующие вообще не имели никакого отношения к Москве и приехали из других регионов. Мэр выразил уверенность, что москвичи это хорошо понимают.

«Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — подчеркнул он.

Также он отметил, что большинство участников этих акций вовсе не собирались устраивать массовые беспорядки, но организаторы их в это старательно втягивали.

«Но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — заявил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после несанкционированного митинга 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК России («Массовые беспорядки»). На той акции были задержаны более 1,3 тыс. человек. Большинство из них были отпущены в тот же день.

На попытке несанкционированного шествия 3 августа правоохранители задержали 828 человек.