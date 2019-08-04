4 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Вчера, 3 августа, в Стамбуле в торжественной церемонии начала строительства первой новой церкви в Турции со времени основания Республики в 1923 году принял участие президент Эрдоган. Храм возводят для нужд местной общины верных Сиро-яковитской православной церкви. В том, что Анкара «заигрывает» с сиро-яковитской общиной можно при желании усмотреть амбиции Турции в отношении Сирии. Однако не исключено, что планы Эрдогана более масштабные.

Станислав Стремидловский, , 09:57 — REGNUM





Сайт президента Турецкой республики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера, 3 августа, в Стамбуле принял участие в торжественной церемонии начала строительства первой новой церкви в Турции со времени основания Республики в 1923 году. Храм возводят для нужд местной общины верных Сиро-яковитской православной церкви. Он рассчитан на 700 верующих. Планируется, что работы займут около двух лет.

Администрация турецкого президента придала этому событию повышенное значение. В церемонии закладки первого камня приняли участие патриарший викарий Сиро-яковитской православной церкви в Турции митрополит Юсуф Джетин, константинопольский патриарх Варфоломей, а также представители Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви и Католической церкви. На их фоне Эрдоган выглядел как султан Османской империи в старые добрые времена, когда она простиралась в Европе и Азии, вбирая в себя европейских и ближневосточных христиан. Да и сам президент не был чужд исторических реминисценций. Как сообщается на его официальном сайте, Эрдоган напомнил: «Мы — нация, которая правит этим регионом уже почти тысячелетие, а Стамбулом — 566 лет. На протяжении всей этой долгой истории наш регион всегда был сердцем религиозного, этнического и культурного разнообразия, а главное — совести человечества».

«Наши сердца и двери всегда были открыты для всех угнетенных и обиженных, которые пришли на эти земли отовсюду, от Испании и Восточной Европы до Кавказа и Северной Африки», — подчеркнул Эрдоган, после затронув современность. Он отметил, что Турция приняла почти четыре миллиона беженцев из Сирии и Ирака, принадлежащих к «различным религиозным группам», то есть и христиан. Президент пообещал, что по мере укрепления страны все ее граждане без исключения смогут воспользоваться открывающими возможностями. Единственное исключение, по его словам, касается «террористических организаций, террористов и тех, кто предает свою страну и народ». Последнее, видимо, камень в адрес ряда курдских группировок, являющихся противниками правящей турецкой Партии справедливости и развития и самого Эрдогана, а также удалившего в изгнание проповедника Фетхуллаха Гюлена и сторонников «Хизмет». Заметим, что они исповедуют преимущественно ислам.

Сейчас президент Турции сделал пас христианам. Хотя появление на церемонии начала строительства патриарха греческой Константинопольской церкви и католических иерархов — это не просто дань вежливости. История создания храма началась десять лет назад, когда Эрдоган, на тот момент премьер-министр, распорядился выделить сиро-яковитской общине место под церковь на итальянском кладбище. Спустя шесть лет было объявлено о разработке проекта, но инициаторы столкнулись с юридическими сложностями. Кладбище является государственной собственностью, однако строить храм должны были рядом с часовней, принадлежащей Католической церкви, что «осложняло ситуацию», рассказал порталу Middle East Eye осведомленный источник. По его словам, в конце концов, от имени сиро-яковитов в процесс вмешался Варфоломей, который «обратился к апостольскому нунцию в Турции за благословением папы Римского, вот почему пришлось ждать».

Так что христианское сообщество проявилось здесь единодушие и действовало одним фронтом. Но сможет ли оно его сохранить в дальнейшем? В начале этого года, когда стамбульские власти анонсировали начало строительства церкви, одно из католических информационных агентств отметило, что в последнее время турецкое руководство проявляет большое внимание к жизни сиро-яковитской общины. В связи с этим ряд комментаторов выдвинули гипотезу о существовании некоего плана по созданию духовного центра яковитов в Турции. Еще в начале конфликта в Сирии турки создали специальный лагерь на 4000 человек для христиан-яковитов на территории христианского анклава в провинции Мардин, сегодня в стране (в основном в пригородах Стамбула) живет около 25 тысяч сиро-яковитов. Примерно в это же время Анкара заявила о намерении создать зоны безопасности на севере Сирии, что в администрации президента Сирии Башара Асада расценили как попытки «возродить Османскую империю, включив в нее сирийские территории».

Ситуация на Ближнем Востоке в настоящее время очень динамичная и постоянно меняющаяся. Конечно, в том, что Анкара «заигрывает» с сиро-яковитской общиной можно при желании усмотреть амбиции Турции в отношении Сирии. Однако не исключено, что планы Эрдогана более масштабные. Сейчас он показал интересы в отношении ближневосточных христиан, в частности сирийских. Будет ли он делать второй шаг, обозначая свой интерес к европейским христианам, что могло бы проявиться в разрешении греческому Константинопольскому патриархату открыть семинарию на острове Халки или даже построить новый храм на территории Турции? Чего ждать от президента армянскому Константинопольскому патриархату, расколотому выборами нового предстоятеля? Вероятно, это будет зависеть от конкретных маневров «внешнеполитической галеры» Анкары.