Берлин, , 09:36 — REGNUM

Странам военного блока НАТО необходимо в срочном порядке модернизировать вооружения, так как на сегодняшний день Североатлантический альянс не в силах противостоять тому «спектру угроз», который якобы предъявляет Москва. Такое заявление в интервью газете Süddeutsche Zeitung сделал эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

А на пути к миру лежит Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Этот политолог с милитаристским уклоном заявил, что у России есть некие ракеты 9М729, которые в течение нескольких минут могут поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона.

«Мы, европейцы, очень уязвимы», — заявил Меллинг.

Также он отметил, что эти самые ракеты 9М729 не долетят до материковой части США, но Вашингтону все равно нужно уделить внимание разработке новых систем вооружений.

По его мнению, ключевым сейчас является вопрос о том, решаться ли американцы и их евросоюзные партнеры проводить глубокую модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать «российский потенциал устрашения».

С одной стороны, военный блок НАТО, по мнению Меллинга, должен отреагировать в области неядерных вооружений, в частности, улучшить систему противовоздушной обороны, которая могла бы нейтрализовать российские ракеты.

Однако нельзя забывать и о наступательных составляющих. Меллинг считает, что было бы неплохо обзавестись ракетами, которые бы могли поразить российские командные центры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США считают, что российские ракеты 9М729 нарушали российско-американский Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Однако Россия обнародовала всю исчерпывающую информацию по этим ракетам и даже представила их военным атташе иностранных посольств в Москве, чтобы доказать, что данные ракеты, во-первых, довольно старые и разрабатывались ещё в 80-х годах, а во вторых, дальность их полета не превышает 476 километров при допустимых 500 километрах по ДРСМД. Но это не помешало властям США разорвать ДРСМД, который уже навсегда прекратил свое действие.