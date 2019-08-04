Вашингтон, , 07:58 — REGNUM

Американское казначейство разъяснило применение нового пакета санкций США против России в связи с «Делом Скрипалей». Соответствующий документ опубликован накануне, 3 августа, на сайте ведомства.

Оказывается, что второй пакет американских санкций против России американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», не распространяется на государственные компании.

Из документа, размещенного на сайте казначейства, следует, что санкции касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», включая Банк России, а также Фонда национального благосостояния.

Более того, американским банкам не запрещается покупать бонды на вторичным рынке суверенного долга России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость о введении новых санкций против России, а также падение цен на нефть уже привели к ослаблению курса рубля.

Тем не менее, вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов считает, что российская экономика достатачно устойчива к внешним ограничениям.