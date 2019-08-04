Киев, , 07:47 — REGNUM

Власти Украины пытались любыми способами не допустить возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы и даже хотели заплатить повышенные взносы, но ничего не помогло. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью порталу «Цензор».

Он рассказал, что Украина была готова пойти на очень многое, чтобы заблокировать возвращение России в ПАСЕ. Киев даже заплатил 400 тыс. в качестве взносов, то есть сумму больше, чем обычно, чтобы своим примером побудить другие страны поступить таким же образом. Украинские власти пытались тем самым показать, что ПАСЕ спокойно выживет без России и её взносов.

Однако ни одно другое государство этому примеру не последовало. Кулеба уточнил, что это было результатом целенаправленной политики нынешнего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который уже оставляет пост. Именно он блокировал любые попытки других стран заплатить повышенные взносы. Ягланд хотел, чтобы взнос был заплачен именно Россией.

Напомним, что в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда прав. В ответ Россия отказалась от участия в заседаниях, а в 2017 году прекратила платить взносы.

В итоге, в конце июня 2019 года полномочия российской делегации в ПАСЕ были восстановлены, даже несмотря на то, что Киев пытался помешать этому любым способом.