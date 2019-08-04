Москва, , 06:48 — REGNUM

По уголовным делам «О воспрепятствовании работе избирательных комитетов» и «О массовых беспорядках» не допущенная до выборов в Московскую городскую думу из-за нарушений процедуры сбора подписей Любовь Соболь проходит в качестве свидетеля. Об этом юрист созданной блогером Алексеем Навальным НКО «Фонд борьбы с коррупцией» сообщила на своей странице в Twitter.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

«Теперь у меня статус свидетеля сразу по двум уголовным делам: делу «о воспрепятствовании работе избиркомов» и «о массовых беспорядках»», — поспешила оповестить своих сторонников Соболь, выйдя из Следственного комитета.

Юрист также указала на вероятность скорой метаморфозы статуса «свидетель» в статус «обвиняемый», что, впрочем ее совсем не страшит: «Я не боюсь и сдаваться не собираюсь», — отметила Соболь.

Ранее, 3 августа, стало известно о задержании Соболь сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 3 августа внесистемная оппозиция провела очередной несанкционированный столичными властями митинг. Граждане выступали за право ряда «независимых оппозиционеров» быть зарегистрированными в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, несмотря на выявленные нарушения в процедуре сбора необходимых подписей.