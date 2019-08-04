Тула, , 06:24 — REGNUM

Текущая неделя в Тульской области была посвящена аграрным и оборонно-промышленным вопросам. В гости к тулякам приехали белорусские партнёры с экономической миссией. Надежда появилась и у областных пчеловодов, из-за массового мора пчелосемей. А для иркутских детей в регионе устроили настоящие приключения. Подробности — в обзоре (с 29 июля по 4 августа).

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Пчеловодов поддержат, виновных — накажут

Российские производители мёда бьют тревогу — гибнут пчёлы. Ещё в начале лета владельцы пасек не знали, почему их медовые труженики умирают, что делать и куда бежать. Недавно выяснилось, что причиной массовой гибели пестициды, которыми обработали поля практически во всех регионах страны.

Тему поднял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Руководителю региона поступило более 100 обращений от пчеловодов. Ответ держал министр сельского хозяйства области Дмитрий Миляев. Чиновник отметил, что все случаи гибели насекомых зафиксированы и документально подтверждены. Роспотребнадзор проводит проверки по соблюдению правил применения пестицидов, ряд сельзохпредприятий уже привлечены к административной ответственности за нарушение норм.

«Важно не только сделать выводы из ситуации, но и принять все меры для того, чтобы подобное не повторилось в последующие годы», — сказал Алексей Дюмин.

Глава области поручил финансово поддержать пчеловодов и организовать выплаты до конца 2019 года.

Дружба с Белоруссией

Тульское научно-производственное объединение «Сплав», которое носит имя конструктора Александра Ганичева, принимал участников Российско-Белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, за последние десять лет объём экспорта продукции военно-промышленного назначения между Россией и Белоруссией составил $1 млрд. В этом году уже более $60 млн, а портфель заказов — порядка $373 млн.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании подчеркнул, что дружба двух стран заключается не только в истории, но и в экономике. На встрече лидеров двух государств в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге Владимир Путин отметил, что страны взаимодействуют по всем направлениям: в сфере безопасности, военного дела, в оборонке, в экономике. Важность развития всестороннего сотрудничества подчеркнул и Александр Лукашенко.

Для региона это сотрудничество стало стимулом развития оборонной промышленности. По словам Дюмина, тульские предприятия ОПК предлагают самое современное, проверенное в реальных боевых условиях вооружение — стрелковое, зенитно-ракетное, радиолокационное, высокоточное. Объем экспортных контрактов составляет около 2 млрд рублей. Белоруссия поставляет оптические системы и изделия высокоточной механики на предприятия региона на сумму более 300 млн рублей.

«Перед оборонно-промышленными предприятиями России поставлена задача по наращиванию выпуска гражданской продукции. Актуален этот вопрос и для предприятий ОПК Беларуси. При реализации проектов по диверсификации нам следует более тесно взаимодействовать в научно-техническом и производственном направлениях на основе устоявшихся кооперационных связей, которые можно и нужно расширять», — отметил Алексей Дюмин.

Расширение сотрудничества в этой сфере также может сыграть роль не только для области, но и для страны в качестве роста экспортного промышленного рынка.

Рейтинг влияния

На две позиции поднялся руководитель Тульской области в рейтинге влияния российских политиков в июле 2019 года. Составили его специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Алексей Дюмин занял 90 строчку. По заключению экспертов, прибавить два пункта в рейтинге влияния за последний месяц губернатору помогло очередное заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность», которую он возглавил в конце прошлого года по указу президента России. Специалисты назвали путь главы Тульской области «восходящим трендом развития».

Алексей Дюмин Tularegion.ru

В топ-10 рейтинга АПЭК за июль вошли глава российского государства Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Сергей Шойгу, Игорь Сечин, Сергей Кириенко, Александр Бортников, Антон Силуанов, Александр Бастрыкин и Сергей Лавров.

Отметим, что ранжирование политиков происходит благодаря опросу политологов, политтехнологов, социологов и представителей политических партий.

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Археологическое открытие

Более 30 лет археологи ведут раскопки в Куркинском районе Тульской области на берегу реки Мокрая Табола. Это место уникально тем, что там располагались селища Куликовской битвы. Экспедицию организует музей-заповедник «Куликово поле».

Руководитель экспедиции Андрей Наумов сообщил, что археологи нашли остатки керамики, ножи, подвески, в которых прослеживается связь русской и ордынской культур. Также среди находок — бронзовое кольцо с неразличимой надписью, его отправят в лабораторию для детального изучения. Помимо этих находок, экспедиция обнаружила под сгоревшими домами 13 века следы присутствия человека бронзового века.

Археологические раскопки Tularegion.ru

Также археологические исследования начались в Тульском кремле. К празднованию 500-летия со дня его возведения и создания Большой засечной черты сотрудники Института археологии РАН исследуют участок, где предположительно располагался фундамент Успенского собора XVII века.

«На основании карт и планов XVIII—XIX веков мы примерно понимаем, где находился храм. Мы должны найти его алтарную часть, где может быть много интересных находок — древних погребений, предметов быта и христианского культа, а самое главное — сам фундамент сооружения. В преддверии 500-летия кремля мы хотели бы подробнее его изучить, а затем музеефицировать находки в виде археологического окна, как это делается в России и за рубежом. У туляков появится возможность не только увидеть жемчужину Тулы в современном виде, но и погрузиться в ее историю», — рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Первые работы завершат в октябре.

Все лучшее — детям

98 школьников в преддверии нового учебного года приехали в Тульскую область по приглашению губернатора Дюмина. Это дети, которые пострадали во время наводнения. Подростков разместили на одной из баз отдыха Заокского района.

«Губернатор поручил сделать всё, чтобы дети чувствовали себя на тульской земле как дома, смогли набраться сил и провести время с пользой, пока в Иркутской области устраняются последствия стихийного бедствия», — сказала заместитель председателя областного правительства Ольга Гремякова.

Расходы на развлечения, экскурсии по федеральным музеям, на спортивные мероприятия, концерты и игры Тульская область берет на себя. Деньги на благое дело идут из резервного фонда.

Также губернатор Алексей Дюмин организовал для 270 мальчиков и девочек из Тепло-Огаревского района и подростков Иркутской области бесплатный показ анимационного фильма «Король лев», на котором выросло не одно поколение.

Во время школьных каникул показы организуют в 18 муниципалитетах региона, где есть 3D-кинозалы. Фильм посмотрят 2400 детей.