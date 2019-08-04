Киев, , 05:52 — REGNUM

Любые переговоры граждан Украины с представителями Российской Федерации должны быть уголовно наказуемыми в том случае, если Киев не санкционировал такие переговоры официально. С предложением о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины намерен выступить будущий депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко, передает 3 августа «Интерфакс — Украина».

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на то, что партия «Слуга народа» последовательно выступает за сокращении роли государства в жизнедеятельности украинского общества, во внешней политике, уверен Яременко, оно должно действовать «жестко и уверено».

»Я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства», — заявил избранный депутат, добавив при этом, что не уверен в том, что найдет поддержку инициативы среди коллег.

Напомним, идея об уголовном наказании для лиц, взявшихся вести переговоры с Москвой «без разрешения» Киева, уже появлялась в информационном пространстве Украины. Ранее она была озвучена представителями партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос», предложившими наказывать неофициальных переговорщиков лишением свободы на срок до 15 лет.

Поводом к столь радикальным мерам стали переговоры сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о газовых поставках.

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