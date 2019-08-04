Москва, , 04:36 — REGNUM

Страны НАТО отказываются от участия в V Армейских международных играх «АрМИ-2019» в том числе и по экономическим причинам, заявил 3 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

Солдаты НАТО

По словам Шойгу, однозначного политического контекста неучастия в играх военных представителей стран НАТО искать не следует, хотя он безусловно существует. Между тем, кроме политических мотивов значение имеют и другие, в том числе экономические.

«Тут же очень много рисков, — отмечает Шойгу. — Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать».

Напомним, Пятые Армейские игры стартовали 3 августа на территории десяти стран, в том числе Ирана, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Монголии, Армении и Китая. 39 стран отправили для участия в играх в общей сложности 223 команды. Военные пройдут в общей сложности 31 конкурс, соревнования закончатся 17 августа.

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