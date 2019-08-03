Москва, , 22:03 — REGNUM

Ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, провели в Москве несанкционированные акции протеста с требованием регистрации для участия в выборах оппозиционных кандидатов.

В субботу, 27 июля у здания мэрии прошла акция, собравшая порядка 3,5 тысяч человек, более 1300 были задержаны, более 60% из задержанных, по сообщениям СМИ, не являются жителями Москвы.

В субботу, 3 августа, прошла еще одна несогласованная акция, в которой приняли участие, по официальным данным МВД, порядка 1500 человек.

За различные правонарушения задержано около 600 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Полиция и Росгвардия на несогласованной акции в Москве 3 августа отработали абсолютно корректно. Кроме фейкорвых сообщений о том, что где-то кого-то бьют и пытают подтвержденных подобных случаев нет.», — рассказал Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Только что у себя в живом журнале я опубликовал видео с разгоном демонстрации Зеленых — совершенно мирной акции, где Зеленые идут с большим надувным китом. И при этом полицейские избивают юношей — участников манифестации — прямо дубинками по лицу, брызгают из баллончиков со слезоточивым газом по людям, сидящим на земле, чтобы закрыться противогазами — а их поливают этим газом. Их нещадно бьют дубинками, налетают по десять человек на одного. И никто никого не «винтит» в автозаки, а именно просто избивают с самой что ни наесть садисткой жестокостью», — отметил эксперт

Поэтому говорить о том, что российская полиция может превышать какие-то полномочия по меньшей мере странно, считает политолог.

«Ни водометов, которые применялись при разгоне акции «желтых жилетов» во Франции, ни газов, которые постоянно применяют в Германии мы не видим. В Америке сразу применяются наручники, то есть не то, чтобы людей берут за руки и провожают в автозак — нет, их сразу скручивают скотчем, специальными лентами, кладут на землю. Они потом часами могут лежать на этой земле, их складывают, как дрова с перекрученными руками и ногами».

Сравнение кадров действий российской полиции при незаконных митингах и действия полиции на западе, «часто даже при законных и согласованных митингах, в тех случаях, когда возникают провокации, или манифестанты просто «выходят из берегов», конечно же, далеко не в пользу запада, — считает член Экспертного совета ЭИСИ.

«Так что наша полиция — самая гуманная и корректная. А силу применять обязана, особенно, если протестующие на нее же и нападают, или, тем более, нарушают общественный порядок», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

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