Москва, , 20:31 — REGNUM

Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» российского производства совершил свой первый вылет, об этом 3 августа рассказали представители Министерства обороны России на специальной пресс-конференции.

БПЛА «Охотник» Facebook _ Ivan O'Gilvi

«Первый полет продолжался более 20 минут, — говорится в заявлении военного ведомства. — Дрон, управляемый оператором, совершил облет аэродрома на высоте 600 метров и совершил успешную посадку».

Как подчеркивают представители Министерства обороны, испытания беспилотника, проводимые на одном из аэродромов, принадлежащих министерству, продолжатся.

Напомним, беспилотный летательный аппарат «Охотник» выполнен с применением специальных технологий, позволяющих ему оставаться практически незаметным для радиолокации. Изделие предназначено для выполнения разведывательных заданий.

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