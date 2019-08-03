3 августа 2019 | Время чтения 6 мин

На прошедшей неделе Арктика в сводках новостей звучала чаще обычного. Как ни странно, причина лежит вдали от политики и экономики

Валентин Юшкевич, , 21:01 — REGNUM

Благодаря ультраполярному вторжению, московский июль обновил рекорд как самый холодный в ХХI веке, а Санкт-Петербург 31 июля и вовсе выдал абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений (всего +9).

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

С другой стороны, тепловые волны обрушились не только на Западную Европу, но и Арктику, Гренландию, Финляндию, Сибирь, Аляску. Жара спровоцировала лесные пожары, дым от которых видно даже из космоса. Экологи обвиняют в происходящем деятельность человека и рисуют апокалиптический сценарий таяния арктических льдов и последующего всемирного потопа.

Читайте также: Норвежские СМИ: пожары в Сибири приведут к таянию льдов в Арктике

Дошло до того, что 31 июля обеспокоенный президент США Дональд Трамп проявил инициативу, позвонил Владимиру Путину и предложил помощь американских служб в тушении сибирских пожаров. Российский президент искренне поблагодарил коллегу, но от помощи отказался.

То, что американская сторона интересуется не только погодой, но и всем, что происходит в Арктике, нашло очередное подтверждение в материале RT. Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет подрядчиков для многофакторного исследования рынков Северного полярного круга. В этот круг, кроме США, вошли Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и, конечно, Россия.

Согласно заявке у нас американским военным особенно интересны Мурманская область, Республикой Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Земля, Новосибирские острова и остров Колгуев. Изучаемые вопросы максимально широки (скорее даже необъятны) — наиболее часто используемые порты, дороги, железнодорожное и авиасообщения, возможность увеличения поставок продуктов жизнеобеспечения в зависимости от разных условий и многое другое. Формально исследование должно будет повысить способность американского коммерческого сектора «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации». Однако, по мнению российских военных экспертов, за подобными инициативами скрывается желание добыть дополнительные разведывательные данные. По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, Пентагон, осознавая свое серьезное военное и инфраструктурное отставание в Арктике, чрезвычайно активизировался в сборе всеобъемлющих данных о регионе. «Сейчас Штаты интересуются такой информацией, чтобы в будущем на её основе строить свои стратегические планы», — считает военный эксперт.

Читайте также: Пентагон собирает данные о русской Арктике

Мурманский порт (cc) Tom Thiel

На фоне отсутствия внятных перспектив у США в ближайшее время обзавестись своим ледокольным флотом, планы России в этом аспекте выглядят весьма впечатляющими. Госкорпорация «Росатом» представила проект Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, согласно которому три атомных ледокола проекта 10 510 «Лидер» должны быть введены в эксплуатацию до 2033 года. Первое головное судно должно выйти на дальневосточном Судостроительном комплексе «Звезда» в декабре 2027 года, второе и третье — в декабре 2030 и 2032 года соответственно. Примечательно, что судоверфь и сама находится в стадии строительства. Ее полный ввод запланирован на 2024 год, но уже сейчас у нее подписаны контракты на строительство 37 судов различных типов.

Еще больше оптимизма российским корабелам должны принести новости из правительства, которое 31 июля утвердило предложенный Минпромторгом проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации». Речь идет о том, что теперь в Арктике перевозить углеводороды и иные грузы смогут исключительно суда, построенные на территории России.

«Любая компания — неважно, российская или иностранная, — если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране», — отметил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

Очевидно, что принятый закон направлен на поддержку отечественного судостроения, поскольку сейчас загрузка предприятий подобного профиля составляет не более 40−50%.

Читайте также: Суда, построенные в России, получили приоритет в Арктике

Судостроительный комплекс «Звезда» Dcss.ru

Если продолжить разговор о различных законодательных мерах поддержки Арктики, то нельзя не вспомнить о том, что Минвостокразвития должен был до 1 августа повторно вернуть в российское правительство проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (АЗР). Сам проект разрабатывается в ведомстве с апреля 2019 года и содержит множество преференций, которые натолкнулись на возражения Минфина. Так, только предложенное применение резидентами АЗР пониженных ставок страховых взносов 7,6% вместо 30% приведет к выпадению доходов указанных фондов в совокупном объеме порядка 41 млрд рублей в период 2020—2029 гг.

По информации ИА REGNUM доработанный законопроект Минвостокразвития в установленный срок вновь направило в правительство, однако, по мнению самих разработчиков, нет никакой уверенности, что его примут в этот раз.

Вопросы финансирования арктических инициатив вообще информационный тренд последних месяцев. На прошедшей неделе отметилось акционерное общество «Росгеология», которое предложило российскому правительству до 1 октября создать государственную программу для «возрождения Севморпути» до 2045 года включительно. По данным газеты «Коммерсант», новая программа, разбитая на три этапа, обойдется в 292,5 млрд рублей. По мнению главы АО «Росгеология» Сергея Горькова, источниками финансирования должны стать государственные средства и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Почему Северный морской путь нужно именно «возрождать», а не просто развивать, он не пояснил.

Читайте также: «Росгеология» готова «возродить Севморпуть» за 292,5 млрд рублей

Атомный ледокол «Ямал» (cc) ВикиКорректор

Добавим, что сейчас АО «Росгеология» уже имеет госконтракты на сумму около 30 млрд руб. как единственный исполнитель подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы». Кроме того, 2 августа стало известно, что «Росгеология» дополнительно получит государственный заказ, рассчитанный на 2019−2021 годы с целью исследования девяти новых объектов АЗР стоимостью 5,2 млрд руб.

Читайте также: Правительство увеличит госзаказ для Росгеологии на 5,2 млрд рублей

Впрочем, правительство РФ финансово поддерживает не только геологоразведку. «Новатэку» в рамках федерального проекта «Северный морской путь» из госбюджета в 2019—2022 годах будет выделено 103,6 млрд рублей на строительство СПГ-терминала «Утренний» в Сабетте (ЯНАО).

Потенциальные критики расходования государственных средств могут быть частично успокоены тем, что эти средства будут перенаправлены с проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, от реализации которого президент Владимир Путин отказался в апреле 2019 года.

И, наконец, о ведомстве, которое на прошедшей неделе смогло удивить многих. Минтранс предусмотрел удвоение грузопотока Северного морского пути всего за один год. Напомним, что согласно майскому указу Владимира Путина необходимо увеличить грузооборот Севморпути с 17 млн т в 2018 году до 80 млн в 2024. Ранее предполагался относительно плавный рост в течение всех четырех лет. Однако, в паспорте СМП, представленного в материалах комиссии по Арктике под руководством вице-премьера Юрия Трутнева 25 июля, значится, что за три года объемы перевозок увеличатся до 45 млн т, а в финальном 2024 году — сразу до 80 млн т.

Любопытно, что другие ведомства в лице Минвостокразвития и Минприроды разработали свои планы, в которых указан более плавный рост. В свою очередь, представитель Минтранса комментировать свой прогноз для РБК отказался.