Вашингтон, , 18:43 — REGNUM

Власти разных государств, которые хотят заключить «реальные» торговые сделки, самостоятельно обращаются к США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны приходят к нам (властям США), желая заключать реальные торговые сделки, а не односторонние ужасные сделки, заключенные предыдущей администрацией, — написал глава Белого дома. — Им не хочется попасть под пошлины США».

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что американские пошлины на китайские товары не будут отменены, пока не появится торгового договора между США и Китаем.

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