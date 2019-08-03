Киев, , 17:44 — REGNUM

Услугами американских лоббистов президент Украины Владимир Зеленский никогда не пользовался. Об этом, как передает УНИАН, заявил сам украинский лидер журналистам в Трускавце.

«Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби, — отметил Зеленский. — … Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, и никого об этом не просил».

Президент Украины также добавил, что финансовые средства лоббистам не платил.

Напомним, 1 августа радио «Голос Америки» сообщило, что во время президентских выборов на Украине команда кандидата в президенты Владимира Зеленского сотрудничала с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC. Представители компании за свои услуги якобы получили чуть более $69 тыс.

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