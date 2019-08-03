Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM

В Петербурге на площади Ленина прошел санкционированный митинг в поддержку свободных выборов. Полиция отчиталась о численности акции в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало до тысячи человек, сообщают «Невские новости».

На митинге в поддержку свободных выборов в Петербурге на площади Ленина в субботу, 3 августа, присутствовало до тысячи человек. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Это опровергает данные некоторых СМИ, которые утверждали, будто мероприятие собрало порядка трех тысяч петербуржцев.