Санкт-Петербург, 3 августа 2019, 17:36 — REGNUM
В Петербурге на площади Ленина прошел санкционированный митинг в поддержку свободных выборов. Полиция отчиталась о численности акции в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало до тысячи человек, сообщают «Невские новости».
На митинге в поддержку свободных выборов в Петербурге на площади Ленина в субботу, 3 августа, присутствовало до тысячи человек. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Это опровергает данные некоторых СМИ, которые утверждали, будто мероприятие собрало порядка трех тысяч петербуржцев.