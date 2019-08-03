Москва, , 17:31 — REGNUM

В Москве вновь задержали незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу, муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса, сообщила в Twitter Ольга Ключникова, руководитель штаба одного из кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Полиция Мвд.рф

По её информации, отбывшего восемь суток ареста Янкаускаса задержали на выходе из спецприёмника. Причина задержания пока не называется.

Ранее Янкаускас был задержан после несанкционированной акции 27 июля в Москве.