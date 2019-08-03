Хельсинки, , 17:31 — REGNUM

Власти Финляндии принесли официальные извинения Москве за то, что 1 августа минный заградитель Hämeenmaa ошибочно вошел в территориальные воды России к западу от острова Гогланд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС) Финляндии.

Минный заградитель Hämeenmaa (cc) Kahvilokki

В сообщении говорится, что в территориальные воды РФ финский корабль вошел приблизительно на 600 метров. Экипаж финского минного заградителя Hämeenmaa, заметив ошибку, немедленно вернулся в международные воды.

«Финский флот начал расследование по этому вопросу, — отмечается в сообщении ВМС Финляндии. — Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке».