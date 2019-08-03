Трускавец, , 17:08 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп могут встретиться в Вашингтоне в сентябре текущего года. Об этом 3 августа сказал сам украинский лидер в комментарии агентству Интерфакс-Украина в Трускавце.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Должна быть встреча (президента Украины) с президентом Трампом в сентябре, — сказал Зеленский. — В Вашингтоне».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве заявил, что дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США, которую пока согласовывают представители двух стран, уже в ближайшее время будет объявлена.

Читайте также: Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США