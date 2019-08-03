Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM

В согласованном митинге на площади Ленина в Санкт-Петербурге принимает участие до 1 тыс. человек. Об этом сообщает в субботу, 3 августа, пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В митинге… принимает участие до 1 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, согласованный митинг внесистемной оппозиции, которая намерена своей массовой акцией выразить поддержку протестующим в Москве, проходит на площади Ленина у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге 3 августа.

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