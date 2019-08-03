Москва, , 15:47 — REGNUM

Видеоотчёт о точечных ударах по террористам опубликовало Министерство обороны РФ. Материал был выложен на сайте ведомства в разделе, посвящённом миссии российских вооружённых сил в Сирии.

В разделе представлено четыре видеоролика, снятых с помощью беспилотных летательных аппаратов. На видеозаписи демонстрируются точечные авиаудары по объектам и группам террористов в сирийской провинции Идлиб.

В частности, на одной из видеозаписей представлено уничтожение техники боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Даты нанесения авиаударов не уточняются. Видеоматериалы были опубликованы с 30 июля по 1 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении в Сирийской Арабской Республике боевиками режима перемирия, установленного 2 августа в районе идлибской зоны деэскалации.

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