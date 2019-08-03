Москва, , 15:24 — REGNUM

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 31 июля также тему будущей смены американского посла в Москве, предполагает 3 августа телекомпания CNN, со ссылкой на источники в администрации США.

По данным источника, российский и американский лидеры обсудили предстоящий уход со своего поста нынешнего посла США в Москве Джона Хантсмана, однако при этом не были названы никакие имена потенциальных кандидатов на эту должность.

Также отмечается, что телекомпания обратилась в Госдеп за комментарием по поводу данной информации, однако так его и не получила.

Отметим, как сообщила ранее, 31 июля, пресс-служба Кремля, президент Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором американский лидер предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, а российский президент поблагодарил его за это. При этом об обсуждении лидерами двух государств темы нового посла США в Москве не сообщалось.