Москва, , 14:33 — REGNUM

В Москве сотрудники полиции вытеснили полторы сотни протестующих с Трубной площади, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как собравшиеся на площади люди начали проявлять активность и выкрикивать лозунги, полиция сначала через громкоговоритель попросила их разойтись. Протестующие проявили неповиновение, молча хлопая в ладоши. Тогда ОМОН слаженными действиями вытеснил участников митинга с площади.

Как сообщало ИА REGNUM, акция оппозиции 3 августа в Москве является несогласованной.