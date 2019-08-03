Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM

Индийское правительственное предприятие Ordnance Factory Board заключило сделку с представителями ОАЭ на поставку 50 тысяч артиллерийских снарядов для орудий, произведенных шведским металлургическим концерном Bofors. Данная сделка является крупнейшей за всю историю. Сообщается, что общая ее сумма составит 45,75 миллионов долларов.

Стоит напомнить, что ранее, в 2017 году, была заключена подобная сделка на поставку 40 тысяч боеприпасов.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», речь идет о снарядах 155 мм. HE ERFB BT Shell и Primer M19I-A-2. По сообщению министерства обороны Индии, соглашение поспособствует выполнению поставленной правительством цели к 2025 году увеличить объем экспорта военной продукции до уровня 350 миллиардов рупий (примерно 5 миллиардов долларов). В этой связи, наряду с Вьетнамом, Таиландом, Бахрейном, Бангладеш и Афганистаном, эта арабская страна является одним из ключевых партнеров.

Сообщается, что в настоящее время экспорт военной продукции Индии достиг уровня в почти 110 миллиардов рупий (примерно 1,58 миллиардов долларов), что более, чем в два раза больше прошлогоднего показателя (46,8 миллиардов рупий). Это прежде всего связывают с либерализацией экспортного законодательства.