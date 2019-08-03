Нью-Дели, , 12:57 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индии заявило, что, несмотря на неоднократные призывы индийской стороны придерживаться соглашений, Пакистан продолжает нарушать режим прекращения огня на границе.

«В сообщении, направленном официальным лицам Пакистана, мы заявили, что это противоречит всем установленным нормам гуманитарного и военного поведения», — заявил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Индии Равиш Кумар.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель МИД на пресс-конференции также высказался по поводу ситуации вокруг осужденного в Пакистане индийца по имени Гулам Фарид. По сообщениям СМИ, он до сих пор находится в тюрьме, несмотря на то, что его срок заключения закончился в октябре 2018 года.

«Мы неоднократно просили Пакистан освободить его. Наша комиссия постоянно занимается этим вопросом и оказывает на них давление», — отметил он.