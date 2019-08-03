Нью-Дели, , 12:50 — REGNUM

Представители МИД Индии выразили «серьезную обеспокоенность» по поводу решения США предоставлять военную помощь Пакистану. «Мы обсудили этот вопрос с американским послом в Дели, а также с правительством США. Мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу военной помощи Пакистану», — заявил журналистам официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон уведомил Конгресс США о своем решении утвердить военные поставки Пакистану на сумму 125 миллионов долларов. Сообщается, что военная сделка будет касаться поставки истребителей F-16.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», о данном решении Пентагона общественности стало известно спустя несколько дней после встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Тем не менее, Пентагон продолжает заявлять, что военная помощь не изменит военный баланс в регионе. Стоит отметить, что индийская сторона утверждает, что во время военного конфликта в феврале 2019 года, Пакистан использовал американские истребители F-16.