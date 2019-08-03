Малабо, 3 августа 2019, 12:48 — REGNUM
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема 2 августа отметил 40-летие пребывания на этой должности, побив тем самым рекорд среди глав африканских государств по продолжительности нахождения на данном посту.
По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», правозащитники считают Обианга Нгему, пришедшего к власти еще в 1979 г. путем военного переворота, одним из самых жестоких и коррумпированных диктаторов на Африканском континенте.
На недавних всеобщих выборах, которые прошли в 2016 г., по официальным результатам голосования, Нгема победил, набрав 90% голосов.
Тем не менее оппозиция страны утверждает, что выборы были в значительной степени сфальсифицированы.
В прошлом месяце Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека потребовало от Правительства Экваториальной Гвинеи соблюдать, уважать и защищать права каждого человека в стране.