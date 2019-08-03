Малабо, , 12:48 — REGNUM

Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема 2 августа отметил 40-летие пребывания на этой должности, побив тем самым рекорд среди глав африканских государств по продолжительности нахождения на данном посту.

Нгема Мбасого Теодоро Обианг (cc) Amanda Lucidon

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», правозащитники считают Обианга Нгему, пришедшего к власти еще в 1979 г. путем военного переворота, одним из самых жестоких и коррумпированных диктаторов на Африканском континенте.

На недавних всеобщих выборах, которые прошли в 2016 г., по официальным результатам голосования, Нгема победил, набрав 90% голосов.

Тем не менее оппозиция страны утверждает, что выборы были в значительной степени сфальсифицированы.

В прошлом месяце Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека потребовало от Правительства Экваториальной Гвинеи соблюдать, уважать и защищать права каждого человека в стране.