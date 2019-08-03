Анкара, , 20:28 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что Турция отстаивает необходимость делимитации морских границ и определения прав государств на Кипре и в Восточном Средиземноморье в рамках международно-правовых принципов справедливости и равномерного распределения ресурсов. Он отметил: «Этот подход прост и логичен, однако в вопросе его восприятия оппонентами мы сталкиваемся с трудностями». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар напомнил, что Турция и Северный Кипр надеются найти взаимовыгодное решение проблемы распределения шельфовых ресурсов. Он подчеркнул: «Мы не закроем глаза на попирание чужих прав, пришедшие года показали, что в этом случае Турция и ее Вооруженные силы готовы действовать решительно, сознательно и в соответствии с планом». Министр добавил: «Турция, как раньше, так и сейчас, находится полностью на стороне Северного Кипра и максимально его поддерживает. Здесь невозможны какие-либо компромиссы. В случае необходимости Турция и ее Вооруженные силы готовы сделать то, что должны. Мы следим за развитием событий на Кипре. В этой связи наши Вооруженные силы готовы выполнить любой приказ на суше, в море и в воздухе, но их деятельность всегда будет находиться в рамках добрососедских отношений и осуществляться на основе уважения к международному праву и двусторонним договорам».